**Fisco: Furlan, ‘bonus o detrazioni taglio cuneo? da maneggiare con cura’** (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Sui giornali si parla di bonus o detrazioni attraverso cui dare corpo al taglio del cuneo fiscale ma questi argomenti devono essere maneggiati con molta cura: se si sbaglia rischiamo che qualche lavoratore diventi incapiente o che vada oltre il tetto delle detrazioni. E non è un argomento di poco, serve conoscenza e oculatezza”. E’ il segretario generale Cisl, Annamaria Furlan, a prendere al momento le distanze da alcune indiscrezioni circa le ipotesi allo studio del governo su come attuare il taglio del cuneo fiscale.L'articolo **Fisco: Furlan, ‘bonus o detrazioni taglio cuneo? da maneggiare con cura’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

