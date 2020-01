Rizzoli salva Rocchi, ma non Irrati: “Errore umano, doveva intervenire il Var” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rizzoli salva Rocchi, ma non Irrati. Il designatore degli arbitri ammette l’errore per il rigore non concesso all’Atalanta per una trattenuta da terra di Lautaro ai danni di Toloi, ma non ha dubbi nell’indicare il responsabile dell’errore. In un’intervista a Radio anch’io Sport Rizzoli lo dice chiaramente: “Rocchi ha fatto un’ottima partita, è stata molto bella. C’è stato un errore umano, ho sentito dire che Rocchi è presuntuoso e non voleva andare al Var. Voglio ricordare che l’arbitro è contento quando uno lo salva dagli errori. Si è trattato di un errore umano, il Var non ha visto la malizia di un tocco”. Il Var che non ha visto, era appunto il massimo esperto di supervisione tv Irrati, che infatti resterà “a riposo” il prossimo turno. “Era una situazione dove bisognava utilizzare la tecnologia. Sono situazioni in cui il Var deve ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Rizzoli salva #Rocchi, ma non #Irrati: “Errore umano, doveva intervenire il #Var” Per il rigore non concesso all’… - SgSimoncino : @uc_bautz @pisto_gol @Busno66 @AIA_it Seconda regola: mai giudicare un collega! Quando la toppa è peggio del buco.… - Larabrusi : RT @MrsMistofelees: @RadioSavana A bologna si salva la galleria del lusso e le via adiacenti fino a via Rizzoli. Il resto degrado, spaccio,… -