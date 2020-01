Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge e nevischio in Appennino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 17 gennaio. Oggi sereno o poco nuvoloso. Aumento delle velature dal pomeriggio. Nubi più consistenti in serata. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo. Domani molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con deboli piogge in pianura e nevischio in Appennino (oltre i 1200-1400 metri); poco o parzialmente nuvoloso su quelle centro-meridionali. Venti: deboli variabili nell’interno. Deboli o moderati meridionali lungo al costa e sui crinali appenninici. Mari: poco mossi in aumento a mossi in serata al largo. Temperature: minime aumento con isolate gelate mattutine, massime stazionarie. Mercoledì 15 nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di deboli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

