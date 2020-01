Parma Lecce 2-0 LIVE: raddoppio Cornelius, traversa di Lapadula (Di lunedì 13 gennaio 2020) Allo Stadio Tardini, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Lecce si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Lecce 2-0 MOVIOLA 3′ Ci prova Mancosu – Azione personale del numero 8 e tiro-cross respinto da Sepe. 18′ Mancino di Falco – Ci prova il numero 10 giallorosso con un sinistro da fuori, Sepe blocca. 36′ Occasione Petriccione – Tentativo del centrocampista del Lecce sul cross di Donati, interviene Darmian che devia in angolo. L’ex Perugia poteva fare decisamente meglio. 40′ Chance per Gagliolo – Sponda di Inglese e conclusione mancina del terzino gialloblù, Gabriel si allunga e salva i suoi. ... Leggi la notizia su calcionews24

goal : ???? Today's Serie A games (kick off times in GMT): 11:30 | Bologna vs Fiorentina 14:00 | Juventus vs Cagliari 14:00… - SureSports24 : ITA D1 79' Parma Calcio 2-0 (0-0) US Lecce ? Corners 5:5 ATM - FansCalcio : Diretta Parma-Lecce ore 20.45: le formazioni ufficiali e dove vederla in tv -