Incidente sugli sci per lo chef stellato Giancarlo Morelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente sugli sci per lo chef stellato Giancarlo Morelli in Val Badia. Il bergamasco, ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. BERGAMO – Incidente sugli sci per lo chef stellato Giancarlo Morelli in Val Badia. Paura per il bergamasco e i suoi amici, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Subito dopo il fuori pista il cuoco è stato trasportato in ospedale in codice rosso per una commozione cerebrale e fratture multiple ma il quadro clinico è in netto miglioramento. A rassicurare è stata la stessa famiglia con un post su Instagram: “E’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa“. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio questo Incidente. View this post on Instagram Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante ... Leggi la notizia su newsmondo

