Australian Open 2020: gli italiani presenti nelle qualificazioni e il tabellone. In 15 a caccia del main draw (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ormai ci siamo, inizieranno questa notte le qualificazioni per gli Australin Open. Come di consueto saranno tantissimi i tennisti che proveranno ad accedere al main draw del primo Slam della stagione. Numeroso il contingente italiano con 10 uomini e 5 donne che andranno a caccia dell’ambito pass per il tabellone principale. In campo maschile oltre ai già qualificati Matteo Berrettini (n. 8), Fabio Fognini (n. 12), Lorenzo Sonego (n. 52), Marco Cecchinato (n. 71), Andrea Seppi (n. 72), Jannik Sinner (n. 78), Stefano Travaglia (n. 84) e Salvatore Caruso (n, 96), potrebbero aggiungersi altri tennisti italiani. Nello specifico passeranno per le qualificazioni: Thomas Fabbiano (n.114 Atp), Paolo Lorenzi (n.115 Atp), Gianluca Mager (n.118 Atp), Alessandro Giannessi (n.148 Atp), Lorenzo Giustino (n.151 Atp), Federico Gaio (n.152 Atp), Roberto Marcora (n.181 Atp), Matteo Viola (n.225 Atp) ... Leggi la notizia su oasport

