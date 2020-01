Adele, la popstar perde peso: pioggia di apprezzamenti ma anche di critiche. Ma il punto dovrebbe essere un altro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dovessimo riprendere le strofe di una vecchia ma molto nota canzone di Antoine e cambiarne le parole, farebbero al caso nostro liriche come queste: “Sei grassa e ti tirano le pietre, sei magra e ti tirano le pietre”. La canzonetta ben si adatterebbe alla situazione di Adele, cantante amatissima che ha venduto milioni di dischi e che ha perso molto peso. Cosa c’entra questa seconda informazione? Qualcuno potrebbe chiederselo. Tracci brevemente la biografia di una popstar che ha vinto un Oscar, 15 Grammies, 9 Brit Awards, che è nata in una situazione non certo economicamente agiata, che ha fatto una dura gavetta e alla fine è diventata una star planetaria e ci aggiungi che “ha perso molto peso”. Chi se ne frega, verrebbe da dire. Invece no. Adele ha perso tra i 30 e i 40 kg, si legge nei giornali stranieri, che pubblicano a raffica articoli centrati sul ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

