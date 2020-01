Caldoro: “Stop procreazione al Ruggi? Serve chiarezza” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – “Bisogna fare chiarezza sul centro per la procreazione medicalmente assistita del Ruggi. Dal 2014 è tutto fermo, noi gettammo le basi per un lavoro che doveva partire e crescere”. Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. Fu la sua ad avviare nel dicembre 2014, con 600 mila euro, la bio-banca, per la conservazione e lo studio del tessuto ovarico e dei gameti, tutto per il potenziamento del centro di procreazione medicalmente assistita. “Non bisogna ridurre le prestazioni ed offrire, soprattutto alle giovani coppie, un servizio di qualità” conclude”. L'articolo Caldoro: “Stop procreazione al Ruggi? Serve chiarezza” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

