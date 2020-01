Anna Oxa assolta dall'accusa di aver diffamato 14 ex Scientology (Di domenica 12 gennaio 2020) Anna Oxa è stata assolta dal Tribunale di Milano 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di avere diffamato la presidente dell'associazione 'Coscienza e Salute', Fiorella Rustici, e tredici soci di questa organizzazione della quale lei stesso aveva fatto parte. Rustici era stata espulsa da tempo da Scientology, come precisato dalla Chiesa in una nota all'epoca dei fatti. Alla cantante veniva contestato in concorso con altre persone - è scritto nel capo d'imputazione letto dall'AGI - di avere "pubblicato su Facebook e su Youtube video e testi diffamatori, offensivi e ingiuriosi, in tal modo determinando un grave pregiudizio per l'associazione". In particolare, l'artista, difesa dall'avvocato Andrea Del Corno così come gli altri imputati, aveva postato il 3 giugno 2015 sul suo profilo Facebook un video dal titolo: 'Anna Oxa e la rete pilotata da Scientology', ... Leggi la notizia su agi

