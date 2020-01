Per Crucioli il problema non è Di Maio ma Rousseau (Di sabato 11 gennaio 2020) “Noi non auspichiamo certo le dimissioni di Luigi Di Maio. Non era contro la sua persona che abbiamo redatto quel testo”. Lo assicura in un colloquio con Il Foglio Mattia Crucioli, il senatore ligure che insieme a Emanuele Dessì e Primo Di Nicola ha organizzato la sommossa interna, sottoscrivendo un documento sulla riorganizzazione interna che ha poi illustrato proprio davanti al capo politico, nell'assemblea di giovedì sera. Una ritrattazione? Un mezzo passo indietro quello del senatore ribelle? Crucioli afferma, semmai, che “il passo indietro di Luigi, a cui noi riconosciamo il merito di svolgere un gran lavoro come ministro degli Esteri, non risolverebbe nulla” in quanto quello che i tre senatori ribelli vogliono, “è un cambio di organigramma, di struttura”. “Il problema non è Di Maio – precisa Crucioli – ma la mancanza di collegialità nelle scelte, spesso calate dall'alto da ... Leggi la notizia su agi

