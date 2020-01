Pago e Serena Enardu si amano ancora: lei prova a baciarlo, lui si allontana (Di sabato 11 gennaio 2020) Ecco cosa è successo tra Pago e Serena Enardu durante il loro confronto al Grande Fratello Vip Serena Enardu torna a far parlare di sé, ieri durante un confessionale al Grande Fratello Vip ha ammesso di essere ancora innamora di Pago. Riferendosi all’ex compagno la Enardu ha detto: “Mi manca tutto. Mi manca quando vado a dormire, la sua presenza. Nonostante fosse una persona molto silenziosa, mi mancano anche i suoi silenzi. Mi manca proprio tutto. Sì, io sono ancora innamorata. Sennò non sarei qua”. Serena Enardu ha paura che Pago possa dimenticarla, ha mostrato anche un po’ di gelosia: “Conoscerà tante belle ragazze, qui ce ne sono tante. E magari proprio nel disegno la devo dimenticare potrebbe anche inizialmente provare, perché ha deciso, e poi si coinvolge. Questa cosa mi scoccerebbe, perché ci metterebbe nelle condizioni di non avere un’altra possibilità. Una e basta. ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

