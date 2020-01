Di Battista blinda Di Maio e ammorbidisce i toni sull’espulsione di Paragone (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima Alessandro Di Battista ha lanciato un attacco ai vertici del Movimento, difendendo in un commento l’espulso Paragone, poi ha anticipato il ministro degli Esteri commentando per primo il raid Usa in Iraq contro l’Iran e condannando l’azione degli Stati Uniti. Sembrava che Di Battista e Di Maio non fossero stati mai così lontani, invece in un’intervista, l’ex parlamentare è tornato a difendere il capo politico del Movimento. «Luigi Di Maio sta parlando, per me, come dovrebbe parlare un Ministro degli Esteri. Qualcuno dice che è ‘inesperto’. Però per me sta parlando bene. Erano anni che aspettavo un Ministro degli Esteri che parlasse di pace. Di Maio fa bene a dire che una guerra nei confronti dell’Iran sarebbe devastante», ha detto Di Battista in un’intervista alla trasmissione Rai ... Leggi la notizia su open.online

