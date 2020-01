Monia Faltoni (Pd) contro Salvini: “Vada a dormire col gas aperto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gas come rimedio ai sintomi dell’influenza. È quanto suggerito da un utente che, su Twitter, risponde così a Matteo Salvini che chiede consigli per febbre e raffreddore: “Lascia il gas aperto e vai a dormire”. Il post è stato condiviso da Monia Faltoni, ex assessore Pd di Prato, che propone una “standing ovation”. Immediata la reazione del leader della Lega: “Lezioni di democrazia da parte di quelli del Pd. Poi i cattivi saremmo noi, roba da matti”. Leggi la notizia su notizie

