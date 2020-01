Libia verserà a Turchia 2,7mld dollari

Tripoliad Ankara per crediti maturati prima del 2011, 2,di, quando il regime di Gheddafi venne abbattuto dalla rivolta. Lo ha reso noto Muzaffer Aksoy, presidente del Consiglio economico turco-libico, citato dai media libici. La somma comprende una lettera di credito da un miliardo di, legata anche all'intervento militare turco; 1,2 mld di debiti non pagati e 500mln per danni a macchinari e attrezzature subiti dal 2011. Ankara vanta appalti sospesi per 16 mld di.(Di venerdì 10 gennaio 2020)