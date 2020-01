Inter femminile, colpo in entrata. Arriva Lynda Nyman (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inter femminile, i nerazzurri piazzano un colpo in entrata. Arriva Lynda Nyman dal club svedese Kungsbacka DFF: il comunicato L’Inter femminile piazza un importante colpo in entrata. Dal sito ufficiale del club è stato ufficializzato l’acquisto di Lynda Nyman, calciatrice finlandese che Arriva dal Kungsbacka DFF. Di seguito il comunicato della società: «Linda Nyman è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. La centrocampista classe 1994 Arriva a titolo definitivo dal Kungsbacka DFF, club della massima serie svedese. A Linda va il benvenuto da tutta la famiglia nerazzurra e un grande in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

