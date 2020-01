Il video dell'anziano imbavagliato e percosso in una comunità a Palermo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un anziano immobilizzato, imbavagliato e percosso in una comunità alloggio a Palermo. Questa mattina un blitz della della polizia di Stato, operazione "Anni neri", ha dato esecuzione alla misura cautelare, emessa dal gip, del divieto di dimora nei Comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Monreale, Misilmeri, Villabate e Bagheria, nei confronti di cinque indagati responsabili a vario titolo di maltrattamenti aggravati. Uno degli indagati percepiva il reddito di cittadinanza. L'84enne, gravemente invalido, era uno degli ospiti della comunita'-alloggio "Anni Azzurri", di via Benedetto Marcello. Le indagini, condotte da personale della sezione "Investigativa" del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, nell'arco di tre mesi, con intercettazioni audio e video, hanno documentato più di 100 episodi di comportamenti "vessatori, denigratori, lesivi della ... Leggi la notizia su agi

