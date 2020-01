Contadini in estinzione, colpa del passaparola (Di venerdì 10 gennaio 2020) Contadini in estinzione, colpa del passaparola – Le statistiche parlano chiaro: i Contadini sono una razza in estinzione. Cent’anni fa, in Italia il 75 per cento dei lavoratori era occupato nell’agricoltura, oggi appena il 5 per cento. Anche su questo 5 per cento c’è da precisare che i Contadini, i Contadini veri, sono pochissimi. Tra gli addetti all’agricoltura occorre contare i manager, i direttori tecnici, i tecnici settoriali e tanti altri specialisti, mai visti con la vanga in mano. Come si è arrivati alla situazione attuale di probabile definitiva estinzione di una benemerita categoria di lavoratori che tanto hanno contribuito e contribuiscono ad alleviare la fame dei cittadini? Le ipotesi degli studiosi sono tante, gli studiosi non si mettono mai d’accordo su niente, l’importante è non dare ragione ai colleghi, visti come pericolosi concorrenti nell’arraffare fondi ... Leggi la notizia su romadailynews

