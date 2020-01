Zingaretti: Regione stanzia 10 mln per sviluppo economico Comuni litorale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) un bando da 10 milioni di euro di fondi regionali per riqualificare e rendere piu’ piacevoli accessibili e sostenibili le aree costiere del Lazio, destinato ai 24 Comuni litoranei (per Roma al Municipio X), che potranno partecipare singolarmente o anche in forma associata. L’avviso- inquadrato nel “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” e previsto dall’articolo 41 della legge regionale n.26 del 2007- prevede la possibilita’ per gli enti locali di vedersi attribuire un contributo regionale per un massimo dell’90% del costo dei progetti presentati, con l’importo concedibile che sara’ compreso tra un minimo di 500mila euro e un massimo di 3 milioni di euro.” “Prevista una riserva di 1 milione di euro per ... Leggi la notizia su romadailynews

