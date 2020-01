Cochi e Renato, la biografia "intelligente" di due pionieri - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesco Mattana In principio furono Cochi e Renato, e da lì la storia del cabaret prese tutta un'altra direzione. È giunto il momento di storicizzare la loro avventura artistica. O meglio, di storicizzarla come si deve. Perché sarà pure vero, come sostiene Pozzetto, che «su di noi è già stato detto tutto», però un lavoro meticoloso e approfondito, come quello che hanno realizzato Andrea Ciaffaroni e Sandro Paté per il libro Cochi e Renato. La biografia intelligente (Edizioni Sagoma), finora non era ancora stato fatto. C'è il precedente, molto nobile, di Beppe Viola che scrisse Cochi e Renato, preistoria di una coppia chiusa in un Pozzetto, però risale al 1976, e da allora di acqua sotto i ponti della coppia ne è passata parecchia. Dunque una biografia in tandem, con la prima parte in cui Paté fa un grandangolare sugli esordi del duo fino all'affermazione al Derby Club, ... Leggi la notizia su ilgiornale

gpsegala : E la vita la vita, le bela le bela e la vita le bela le bela,basta avere l'ombrela l'ombrela che ripara la testa in… - PioliniGiuseppe : Enzo Jannacci, Cochi e Renato - Ho Visto un Re! (by nb) - QNuovo : Stanlio e Ollio Ciccio e Franco Rick e Gian Cochi e Renato Matteo e Matteo .. i migliori comici lavorano in coppia. -