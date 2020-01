Avellino, auto in fiamme in pieno centro: indagini in corso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – auto in fiamme in pieno centro ad Avellino. A far luce sulla vicenda saranno saranno gli agenti di Polizia della Questura di Avellino. L’episodio è avvenuto in via Salvatore De Renzi. Le fiamme che hanno interessato il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’auto. Danneggiata anche una seconda auto parcheggiata nei pressi. L'articolo Avellino, auto in fiamme in pieno centro: indagini in corso proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Avellino -Salerno - auto sbanda : 24enne finisce in ospedale : Tempo di lettura: 1 minutoAtripalda (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, poco prima delle 7 di questa mattina, sono intervenuti sul raccordo auto stradale Avellino-Salerno , nel territorio del comune di Atripalda, nel tratto in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto vettura, che è sbanda ta e si è ribaltata. Il conducente alla guida, un giovane di 24 anni, è stato soccorso e affidato alle cure dei ...

Auto sbanda e si ribalta sulla Avellino -Salerno : in ospedale il conducente : Auto sbanda e si ribalta sul raccordo Auto stradale Avellino-Salerno , nel territorio del comune di Atripalda, nel tratto in direzione Avellino. Il conducente alla guida, un uomo di 24 anni, è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.Continua a leggere

Avellino - il fiume sotterraneo esplode e solleva la piazza : auto portate via dal fango. Le immagini impressionanti : Un’ auto che si schianta contro l’asfalto solleva to. Poi la piazza , che cede, e sulla quale si riversa la forza dell’acqua che trascina via altri veicoli. È quanto successo a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino , quando un fiume interrato, a causa del maltempo e dei detriti portati dai corsi d’acqua più a monte, è esploso, distruggendo la piazza del paese campano. L’esondazione ha provocato danni per ...

Tanti autori sanniti tra i protagonisti della Fiera del libro di Avellino : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno gli atleti campioni nazionali riconosciuti dal CONI di Avellino ad inaugurare la 9^ edizione di Avellino Book Fair, la rassegna di libri sui paesi dell’Irpinia e del Sannio prodotti dalla ABE di Arturo Bascetta. Il taglio del nastro avverrà domani, venerdi 27 dicembre, alle ore 16:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino , dove saranno in mostra gli oltre 700 titoli della casa ...

Strage del bus ad Avellino : la Procura dissequestra le barriere sulle autostrade : La Procura della Repubblica di Avellino ha accolto l'istanza di autostrade per l'Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza «bordo-ponte» installate su 10...

Avellino - autobus negato ad un ragazzo per via del colore della pelle : Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – Non può usufruire dell’ autobus per via del colore della pelle . Ha fatto il rapido giro della città quanto accaduto nei giorni scorsi nei pressi della fermata di Via Francesco Tedesco ad Avellino . Il ragazzo , Augustine Wisdom, ragazzo nigeriano di appena 21 anni, in Italia da tre con regolare permesso di soggiorno. All’arrivo del bus alla fermata, l’autista, ha chiesto con modi poco ...

Avellino - auto sbanda finendo nella scarpata : illesa la ragazza a bordo : Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – I Vigili del Fuoco, intorno alle ore 5 di oggi, sono intervenuti in via Due Principati a rione San Tommaso ad Avellino per il recupero di un’ auto vettura finita nella scarpata sottostante la strada dopo essere sbanda ta ed aver divelto la balaustra. Il veicolo è stato recuperato con l’ausilio dell’ auto gru. Per la ragazza a bordo dell’ auto per fortuna nessuna conseguenza ...

Strage del bus di Avellino - sequestrati 9 viadotti delle autostrade : pericolo guardrail : Nuovi sviluppi nel secondo filone sulla Strage di Acqualonga del luglio 2013, quando morirono 40 persone. A finire al centro delle attenzioni sono nove ponti situati tra l’A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. Problemi di scarsa sicurezza mai risolti.Continua a leggere

Autostrade - inchiesta bis di Avellino : altri nove viadotti sequestrati tra la Napoli-Milano - la Bologna-Taranto e la Napoli-Canosa : altri nove viadotti sequestrati su richiesta della Procura di Avellino. Questa volta a finire al centro delle attenzioni sono i ponti situati tra l’A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. L’operazione rientra nell’inchiesta bis nata dopo la strage di Acqualonga del luglio 2013, quando un pullman di pellegrini volò giù da un viadotto sulla Napoli-Canosa nel territorio di Monteforte Irpino: morirono 40 persone. Il mezzo ...

CinqueRighe : CRONACA - VV F, Avellino Auto in fiamme a via De Renzi - - ilgiornalelocal : Paura nella notte Auto in fiamme in centro città - wam_the : Avellino, incendio nella notte: auto in fiamme in centro città -