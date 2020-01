Disastro Aereo in Iran: precipita un Boeing 737 con a bordo 176 passeggeri, nessun sopravvissuto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) precipita in Iran un Aereo diretto a Kiev subito dopo il decollo, 176 morti Probabilmente un guasto tecnico: questa la causa del Disastro Aereo che è costato la vita a 176 passeggeri del Boeing 737 della Ukraine Airlines. L’Aereo, diretto a Kiev, è precipitato al suolo subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. … L'articolo Disastro Aereo in Iran: precipita un Boeing 737 con a bordo 176 passeggeri, nessun sopravvissuto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

ValentinaInLA : #BREAKING nessun sopravvissuto al disastro aereo in Iran. Sul volo diretto in Ucraina 180 persone. Lo schianto vici… - infoitestero : Iran, disastro aereo dopo il decollo: morte 176 persone a bordo - MassZito : RT @bordoni_saker: Si schianta a Teheran poco dopo il decollo un aereo passeggeri dell' Ukraine International Airlines diretto a Kiev. Pres… -