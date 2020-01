Paesaggi del silenzio, a Roma la mostra di Marco Pili (Di martedì 7 gennaio 2020) Saper guardare, consente di addentrasi in un luogo, cogliere la forma più recondita e distinguerne i particolari nella loro più complessa totalità. Consente all’uomo di svelare la sua sostanza, – come per il latino videre – che significa conoscere se stessi nel sentiero della scoperta, all’interno di ogni forma e dietro ogni figura, comprendere la muta eloquenza di ciò che conserva la propria terra e la sua più recondita identità. E per sentirsi parte di un luogo, bisogna saper riconoscere le parti di un tutto, come in quell’unità del Paesaggio che fu per Platone il suo cosmo luminoso, quell’antico mondo mediterraneo di unità e di pluralità, di storiche civiltà, di mercanti, corsari e avventurieri, di uomini che lo hanno navigato con inconfondibile identità. A Roma, venerdì 10 gennaio 2020, alle ore18 presso la galleria Studio Arte Fuori Centro si inaugura la mostra del ... Leggi la notizia su ildenaro

