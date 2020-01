Le cuffie smart che ti avvisano del pericolo quando attraversi (Di martedì 7 gennaio 2020) Le cuffie smart della Columbia University Il massiccio utilizzo delle cuffie, associato a quello dello smartphone, contribuisce a isolare il pedone dal mondo circostante e a immergerlo in una sorta di “bolla”. Un comportamento pericoloso perché i pedoni non riescono a sentire il clacson delle vetture, essendo così esposti a situazioni pericolose. E le statistiche ce lo confermano; nel 2019 negli Stati Uniti i decessi di pedoni hanno raggiunto il massimo livello dal 1990. Oltre a campagne di sensibilizzazione, esistono delle soluzioni tecnologiche. Una delle più interessanti è quella portata avanti dai ricercatori del Data Science Institute della Columbia University, che stanno progettando un sistema di cuffie intelligenti in grado di avvisare i pedoni dei pericoli imminenti. Il team interdisciplinare di ricercatori, composto da ingegneri elettronici, informatici e psicologi, ... Leggi la notizia su wired

