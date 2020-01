Lazio, Lotito: «La partita con l’Inter del 2018 decisa dai comportamenti di alcuni giocatori» (Di martedì 7 gennaio 2020) Lazio, il numero uno biancoceleste Claudio Lotito è tornato a parlare della gara che costò alla squadra di Inzaghi la Champions Una ferita mai rimarginata del tutto anche se sono passati quasi due anni da quella sera di maggio in cui la Lazio perse la qualificazione in Champions a favore dell’Inter negli ultimi minuti di un match dominato dai biancocelesti. Il patron Claudio Lotito è tornato a parlarne, ecco le sue parole. «Lazio-Inter del 2018? Fu una partita decisa da alcuni comportamenti di giocatori che in qualche maniera ne hanno, volontariamente o involontariamente, segnato il risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

prestia_fabio : RT @CalcioFinanza: Lotito: «La Lazio aveva 550 milioni di debiti: oggi ha un bilancio tra i migliori in Italia e all'estero» - InfoSughi : @CalcioFinanza - pazzoperrep : Sport/Calcio/2. I tifosi laziali dovrebbero leggere, ritagliare e conservare l'intervista del laziale… -