Auto in fiamme durante la corsa, veicolo completamente distrutto (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Attimi di paura in via Vaticale a Casal di Principe, nel Casertano. Un’Auto ha improvvisamente preso fuoco durante la corsa. Il proprietario della Fiat Punto è riuscito tempestivamente ad intuire il pericolo e ad uscire dalla vettura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa che sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un malfunzionamento dell’impianto gpl dell’Auto. L'articolo Auto in fiamme durante la corsa, veicolo completamente distrutto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

cronacacaserta : Casal di Principe. Auto distrutta dalle fiamme - NotiziediPrato : Fiamme dentro il garage: distrutte due auto e tutto il materiale che si trovava nel locale #PRATO… - cascinanotizie : Auto di un pensionato data alle fiamme, il PD attacca le accuse mosse dal portaborse della Ceccardi -