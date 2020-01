RETTIFICA: in merito l’articolo che riguarda l’arresto del modello Gregorio Crappa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Articolo di RETTIFICA in merito a quanto è stato scritto nell’articolo del modello “Gregorio Crappa nome emergente della moda è stato arrestato” pubblicato il 4 gennaio 2020 Per quanto riguarda l’articolo sul modello Gregorio Crappa avente come titolo: “Gregorio Crappa, nome emergente della moda è stato arrestato” pubblicato su queste pagine il 4 gennaio del 2020, ci è pervenuta una richiesta di RETTIFICA da parte dell’avvocato Ilaria Urzini, che ha assistito il modello Grogorio Crappa durante l’udienza di convalida dell’arresto avvenuta il 31 dicembre 2019 difronte il Tribunale di Milano sezione direttissime. Riportiamo fedelmente il contenuto. Il titolo e il contenuto dell’articolo risultano pesantemente diffamatori, contenendo errori ed omissioni che alterano la corretta ricostruzione dei fatti. Il Sig. Crappa è stato arrestato per il ... Leggi la notizia su kontrokultura

