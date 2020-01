Golden Globe 2020, Jason Momoa in canottiera fa impazzire i fan (Di lunedì 6 gennaio 2020) Durante i Golden Globe 2020 Jason Momoa si è tolto la giacca e le sue foto in canottiera hanno fatto impazzire i fan. Jason Momoa, durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020, si è tolto la giacca per farla indossare a sua moglie Lisa Bonet e le immagini che lo ritraggono in canottiera hanno fatto impazzire gli spettatori che sono rimasti stupidi dal look della star di Aquaman. L'attore sul red carpet ha sfilato indossando un completo elegante in velluto verde, tuttavia durante la serata condotta da Ricky Gervais ha prestato la sua giacca alla moglie, probabilmente per proteggerla dal freddo. Jason Momoa è quindi apparso sullo schermo in canottiera mentre Brian Cox stava avviandosi verso il palco dopo aver conquistato ... Leggi la notizia su movieplayer

