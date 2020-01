1917, la recensione: quel lungo continuato orrore chiamato guerra (Di lunedì 6 gennaio 2020) 1917, la recensione: il film di Sam Mendes con protagonista George MacKay sulla prima guerra mondiale é un capolavoro di regia e tecnica cinematografica. Nel momento in cui ci accingiamo a scrivere questa recensione di 1917, il film di Sam Mendes ha appena vinto due Golden Globe, quello per il miglior film e per la miglior regia. Due premi molto importanti e significativi, che spianano anche la strada verso i ben più prestigiosi Oscar, ma tutt'altro che sorprendenti o inaspettati, considerato come questo film abbia ricevuto critiche ottime dalla stampa internazionale fin dal suo debutto. Anche perché si tratta di un film che oltre a raccontare la Storia, in primis celebra il cinema con un'operazione filmica di titanica ambizione: grazie a quella sensazione più ... Leggi la notizia su movieplayer

