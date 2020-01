Incidente per Luca Zingaretti: investito da auto mentre era in scooter (Di domenica 5 gennaio 2020) Luca Zingaretti è stato protagonista di un Incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter a Roma. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato investito da un’auto: avrebbe riportato lievi ferite tanto da essere subito tornato a casa. Incidente per Luca Zingaretti La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, giunti sul posto per effettuare i rilievi e capire cosa sia successo. Stando alle prime informazioni questo si è verificato in via Cola di Rienzo, nel centro della Capitale. Un’auto avrebbe colpito l’attore che stava viaggiando sulla sua moto che, a causa dell’impatto, è caduto a terra. Il conducente dell’auto coinvolta si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla vittima, che stava bene e ha chiamato lei stessa le forze dell’ordine. Luca Zingaretti, noto al grande pubblico la sua interpretazione in tv del ruolo del ... Leggi la notizia su notizie

