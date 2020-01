Incidente in scooter per Luca Zingaretti, l'attore è stato investito a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) Incidente stradale questo pomeriggio poco dopo le 15 per l'attore Luca Zingaretti che a bordo del suo motorino, si sarebbe scontrato con un'auto in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, a Roma. Sul posto per i rilievi gli agenti del Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe rimasto ferito e l'attore del commissario Montalbano è tornato a casa in taxi senza andare in ospedale. La dinamica dell'Incidente è al vaglio dei vigili urbani. Leggi la notizia su agi

