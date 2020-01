Classifica Dakar 2019, Moto: Toby Price in testa dopo la prima tappa con 2:05 su Brabec (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è conclusa la prima tappa della Dakar 2020 e l’australiano Toby Price (KTM) ha immediatamente preso il comando della Classifica tra le Moto. Il vincitore della scorsa edizione ha concluso la Jeddah-Al Wajh, distanziando di 2:05 lo statunitense Ricky Brabec (Honda) e l’austriaco Matthias Walkner (KTM) di 2:40. Quarta posizione per l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 4:31, quinta per il britannico Sam Sunderland (KTM) a 5:15 e sesta per il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 5:36. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio la Classifica generale della corsa, che in questa edizione si disputa in territorio saudita, al termine della prima frazione. Classifica PROVVISORIA Dakar 2020 – Moto 1 1 001 T. Price KTM 003:19.33 DISTACCO 2 009 R. Brabec HONDA 003:21:38 00:02:05 3 002 M. WALKNER KTM 003:22:13 00:02:40 4 007 K. ... Leggi la notizia su oasport

