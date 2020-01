Un nuovo progetto per standardizzare la smart home (Di sabato 4 gennaio 2020) Oggi nel mondo della smart home ci sono molti standard diversi (e incompatibili). Ma le cose potrebbero cambiare già nel 2020. Si chiama Connected home over IP ed è un nuovo progetto lanciato, peraltro in tutta fretta da Amazon, Apple, Google e la ZigBee Alliance. Lo scopo è tanto semplice sulla carta quanto impervio nell’applicazione: creare uno standard unico per la gestione della smart home. La smart home oggi: semplice, ma non troppo Come sanno gli appassionati, quella che oggi chiamiamo smart home e che qualche anno fa si chiamava domotica, è diventata molto più semplice che in passato. Chiunque, con un po’ di tempo e competenze tecniche basilari, può gestire qualche lampadina, il riscaldamento di casa o dispositivi come le console da gioco o la smart TV. Il problema sono gli standard. Per farla molto breve, tutti sappiamo che se abbiamo scelto uno smart ... Leggi la notizia su newsmondo

