Cane muore d'infarto per i botti di Capodanno (Di sabato 4 gennaio 2020) Maria Girardi Il post malinconico pubblicato su Facebook dalla padrona di Diana ha suscitato rabbia e sgomento Era entrata da poco a far parte della famiglia che aveva deciso di adottarla. Diana, un concentrato di amore e tenerezza, si è spenta a causa della paura e del conseguente infarto per i botti di Capodanno. Nel clou dei festeggiamenti della notte di San Silvestro leccese tra fuochi e petardi, nonostante il regolamento a carettere permanente della polizia cittadina che li vieta espressamente, il cucciolo di Maremmano di soli undici mesi si è accasciato al suolo dinanzi agli occhi increduli dei suoi padroni. A nulla sono valse le cure dei suoi amici umani. Il frastuono dalle bombe e dei fuochi di artificio, percepito dal Cane amplificato di ben quattro volte, gli ha stroncato la vita. Il malinconico post pubblicato su Facebook dalla padrona di Diana ha suscitato rabbia ... Leggi la notizia su ilgiornale

