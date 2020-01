Val di Sangro, tragico inizio 2020: muore sul lavoro un ragazzo di 29 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) La tragedia ha avuto luogo in Val di Sangro, nella sede abruzzese della Sevel, società automobilistica italofrancese. A perdere la vita un giovane manutentore di appena 29 anni. tragico inizio, per questo 2020, che esordisce con un fatale incidente sul lavoro. Il fatto si è consumato nella sede abruzzese della Sevel, in Val di Sangro. … L'articolo Val di Sangro, tragico inizio 2020: muore sul lavoro un ragazzo di 29 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

TrafficoA : Val di Sangro-Lanciano - Coda A14 Pescara-Bari Coda di 2 km tra Val di Sangro e Lanciano per Riduzione di carreggiata - CCISS_Ministero : A14 Pescara-Bari code per 2 km causa regolazione del traffico con riduzione di carreggiata tra Svincolo Val Di San… - ferdi_uliano : RT @RaffaeleApetino: #BastaMortiSulLavoro: stamattina alla Sevel di Val di Sangro un’altra tragedia. Perde la vita un Operaio di 26 anni di… -