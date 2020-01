Real Sito di Carditello, gran finale con video mapping e tributo a Battisti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – gran finale per la rassegna Natale a Carditello, iniziata a dicembre con l’insediamento del Parlamentino studentesco e con l’apertura del Villaggio Reale, che si concluderà il 6 gennaio, dopo un mese di eventi, nel segno del suono e della luce. Il nuovo anno a Carditello inizia in musica, con il concerto “Il nostro caro Lucio” – in programma domani, sabato 4 gennaio, alle ore 17 – omaggio di Donato Zoppo e della band sannita Gli Uomini Celest‬i a Lucio Battisti‬ (in replica anche domenica 5 gennaio alle ore 11‬). Lo storytelling-concert – tratto dall’omonimo libro di Zoppo pubblicato da Hoepli in occasione del ventennale della scomparsa di Lucio Battisti – è un vero e proprio show con racconti, aneddoti, copertine e tanti classici Battistiani reinventati in chiave rock. “Gli ... Leggi la notizia su anteprima24

