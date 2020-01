Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi concorrente (Scheda) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fabio Testi sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.Il nome del popolare attore era già stato anticipato da noi di TvBlog in uno dei nostri retroscena.Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi concorrente (Scheda) pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 20:47. Leggi la notizia su blogo

