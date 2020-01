Francia, pugnala passanti: un morto

Un uomo hato alcuniin un parco di Villejuif, nella Valle della Marna, in, prima di essere "neutralizzato" dalla polizia. Una delle persone accoltellate è morta, comunica la polizia. Atre due rimaste ferite non sono in pericolo di vita. Secondo testimoni l'aggressore urlava Allah Akbar. La prefettura di Parigi ha chiesto di evitare il Parc des Hauts de Bruye'res a Villejuif, alle porte della capitale francese.Chiusi tutti gli accessi.(Di venerdì 3 gennaio 2020)