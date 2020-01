Arsenal: Lacazette è importantissimo nel legare i reparti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lacazette ha una grande importanza tattica per l’Arsenal. I suoi movimenti a venire incontro legano i reparti Negli ultimi match contro Chelsea e Manchester United, l’Arsenal ha difeso basso per larghi tratti della partita. Anche i giocatori offensivi si sono distinti per ripiegamenti generosi, con i Gunners che hanno ben coperto gli spazi. Se già Lacazette è fondamentale nella trequarti rivale, contro lo United si è vista la sua importanza anche nell’avviare le ripartenze. Un esempio nella slide sopra. L’Arsenal, bassissimo, ha appena recuperato palla: Lacazette viene incontro, riceve spalle alla porta e serve un Aubameyang che va ad aggredire la profondità. L’Arsenal crea così una ripartenza pericolosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

theiconic15 : @CianBoyling Pro-Arteta anti-Lacazette Arsenal twitter at the moment - gideonjoe007 : @ManUtd_HQ Comparing Arsenal to Barca!!! Can u compare Messi to Lacazette? - supersonick_ : @Filoribs L'unico vero fenomeno dell'Arsenal. Aubameyang e Lacazette non bastano secondo me per tenere testa alle a… -