Neon Artificial Human, l’assistente virtuale Samsung diventa umano? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Samsung sembra pronta a fare un salto in avanti rispetto alla concorrenza per quanto riguarda gli assistenti virtuali con Neon Artificial Human.Se ne sente parlare ormai da qualche settimana e il CES 2020 che si terrà come di consueto a Las Vegas tra qualche giorno possa essere l’occasione giusta per svelare qualcosa di nuovo in ambito intelligenza Artificiale.Dalle richieste di deposito dei brevetti degli ultimi giorni di dicembre si scopre qualcosa di nuovo su quale sia l’idea dell’azienda sudcoreana sul futuro dei dispositivi mobili e non solo.Neon Artificial Human, cos’è?Pubblicati da Let’s Go Digital, i quattro brevetti riguardano Neon, Neon Artificial Human, Neon.Life e Core R3. A fornire qualche indicazione interessante su cosa possano riguardare questi quattro nomi ci sono le descrizioni per la richiesta di brevetto.Descrizione Samsung Neon: Servizi ... Leggi la notizia su pantareinews

