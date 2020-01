Ma alla sinistra manca un'anima o una politica? (Di giovedì 2 gennaio 2020) In un post dell’11 agosto, quando ancora l’onda governista non aveva travolto il Pd, Gianni Cuperlo scrive queste parole in un post che, rilette oggi nel suo ultimo libro appena pubblicato, gli consentono a pieno titolo di fregiarsi del titolo di Cassandra: “Temo che se la risposta al fallimento del governo uscente sia una maggioranza che prolunga la legislatura e si carica della manovra, l’esito possa essere lasciare a Salvini il lavoro facile di cavalcare una reazione contro il furto di democrazia”. E prosegue, leggete bene: “A quel punto, finito il beach party, quello si attrezza a dodici comizi al giorno, riempie piazza San Giovanni e comunque sia tra sei mesi o un anno avremmo creato noi le premesse di uno sfondamento a destra”. Ecco, è accaduto. E, se davvero ce ne fosse bisogno, si potrebbero nominare anche la catastrofe umbra, i ... Leggi la notizia su huffingtonpost

