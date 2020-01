Città della Scienza | il 5 gennaio la festa dell’Epifania | ingresso gratis per i bimbi

L’Associazione Ossigeno aspetta la Befana alla Torre dell’Orologio con i bambini della Città : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un intero pomeriggio dedicato ai bambini. È la prima iniziativa del nuovo anno messa in campo dalla sezione giovani delL’Associazione culturale Ossigeno, presieduta da Luca Cipriano. Domenica 5 gennaio (ore 16:00) Ossigeno Young, coordinato da Antonio Dello Iaco e Benedetta De Maio, chiameranno a raccolta tutti i bambini della città, invitati a riunirsi ai piedi della Torre dell’Orologio. Qui ...

Varese - struzzo si aggira per le strade della Città il giorno di Capodanno. Ma era un altro animale : Ha creato scompiglio il giorno di Capodanno tra le strade del Varesotto l'animale che ha fatto compagnia agli automobilisti decidendo di fare una passeggiata: quello che però tutti pensavano fosse uno struzzo, si è rivelato essere un altro animale. Intanto video e foto della sua avventura hanno iniziato a circolare online destando la curiosità di tutti.Continua a leggere

Pescara - un 35enne muore per un pestaggio nel bronx della Città. Preso il presunto assassino : Lo hanno trovato a terra intorno alle 10 del mattino alcuni condomini. Era esamine, riverso sul pianerottolo di uno stabile di edilizia residenziale, in una pozza di sangue, con ferite alla testa, per una colluttazione o per una violenta aggressione. Vana la corsa in ospedale. È morto così a Pescara, il giorno di Capodanno, Marco Cervoni, 35 anni. Nel giro di poche ore la Polizia, che ha indagato in modo serrato, è riuscita prendere il ...

Firenze. Chiavi della Città a Marcos Zerbini e Cleuza Ramos : Marcos Zerbini e Cleuza Ramos con la loro ‘Associação dos Trabalhadores Sem Terra’ sin dagli anni ‘80 hanno costruito migliaia

Firenze. Nasce un nuovo parco pubblico nell’area nord della Città : I vecchi capannoni abbandonati di via Confalonieri, nella parte a nord del centro città, saranno abbattuti per far posto a

Napoli 2019 - dalla meraviglia delle Universiadi la voglia di riscatto della Città : Le buone notizie non fanno notizia, si diceva una volta. Ma quando la regola diventa il disservizio, la grande novità può arrivare dalla ruota che gira. Una cosa che funziona. A volte...

Il ricordo di Angelo Vassallo tra i vicoli della Città di Bitonto con le luminarie dedicate alle vittime di mafia : Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Strade, piazze, scuole e vicoli. Così tanti comuni pugliesi ricordano le vittime innocenti di mafia tra cui il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso con nove colpi di pistola da mani ignote, la sera del 5 settembre 2010 mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua auto. Per tenere alta la memoria delle vittime innocenti di mafia, il sindaco della città di Bitonto, Michele Abbatichio, ...

Botti di Capodanno vietati a Roma e in altre Città. In un video i consigli degli artificieri della Polizia per festeggiare in sicurezza : A Roma divieto assoluto di usare fuochi d’artificio, Botti vari, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri l’ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio cittadino. L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di multe fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo dei ...

Acerra - Lettieri : “Pronti a recepire le indicazioni della Città Metropolitana” : Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Acerra Raffaele Lettieri: “Si informa che la Città Metropolitana, chiamata dalla Legge regionale alla verifica di coerenza ex art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n. 5/2011, ha fatto pervenire i rilievi alla proposta di PUC del Comune di Acerra. In particolare il PUC, pur avendo seguito il ...

Video/ Cittadella Entella - 1-3 - : highlights e gol. Capodanno sereno per Boscaglia : Video Cittadella Entella, risultato finale 1-3,: gli uomini di Boscaglia salutano il 2019 con una bella vittoria esterna.

Capodanno è la notte ideale per concepire un figlio : le Città ‘amiche della cicogna’ : Ad aiutare le coppie che vogliano allargare la famiglia è il relax delle ferie, ma soprattutto l'allungamento delle ore di...

Capodanno in piazza 2020 con le star della musica italiana - da Elisa a Fabri Fibra - Subsonica e Coez : ecco tutti i concerti in programma nelle varie Città : Nella zona portuale di Alghero la sera del 31 dicembre si esibirà Emis Killa, Frankie Hi-nrg mc, invece, sarà in piazza Grande ad Arezzo, Verona in piazza Brà accoglierà ancora una volta l’animazione di Rtl 102.5 e la vincitrice dell’ultimo “X Factor”, Sofia Tornambene. Irene Grandi e i Negrita sono attesi in piazza Amendola a Salerno, mentre Elio e le storie tese si esibiranno in piazza Maria Immacolata a Taranto. È stato annunciato ...

Diretta/ Cittadella Entella - risultato finale 1-3 - : vittoria esterna per i liguri : Diretta Cittadella Entella: streaming video DAZN, risultato live della partita, prevista oggi 29 dicembre 2019 e valida nella 19giornata della Serie B.

DIRETTA/ Cittadella Entella - risultato 0-1 - streaming video DAZN : Diaw grazia Contini : DIRETTA Cittadella Entella: streaming video DAZN, risultato live della partita, prevista oggi 29 dicembre 2019 e valida nella 19giornata della Serie B.