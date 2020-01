Capodanno con alluvione in Indonesia, almeno 21 morti a Giacarta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono almeno 21 le vittime delle inondazioni che a Capodanno hanno colpito la regione della capitale Indonesiana Giacarta, con violente piogge torrenziali che hanno causato frane e lasciato sommerse vaste aree della megalopoli. Decine di migliaia di residenti sono stati evacuati in rifugi temporanei. Leggi la notizia su fanpage

