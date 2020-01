Borsa,Milano chiude positiva:Mib +1,40%

Buona partenza per il mercato azionario chela prima seduta del 2020 con il Mib a +1,40% e l'All Share a +1,37%. Bene anche Londra +0,82%,Parigi +1,06%, e Francoforte +1,03%. Un rialzo dovuto anche alle notizie positive in merito alla conferma che il 15 gennaio Trump firmerà l'accordo di fase 1 sui dazi con la Cina.Abene i bancari, industriali,energetici. In controtendenza Atlantia, dopo che Di Maio ha chiesto ieri la revoca della concessioni di Benetton. Stabile lo spread Btp-Bund a 163,9.(Di giovedì 2 gennaio 2020)