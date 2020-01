2 gennaio con Android 10 definivo su Samsung Galaxy Note 9: link download (Di giovedì 2 gennaio 2020) I possessori dei Samsung Galaxy Note 9 non possono di certo lamentarsi per l'inizio di questo 2020. Android 10 è in distribuzione stabile sul loro smartphone da qualche ora, un vero e proprio regalo da parte degli sviluppatori che hanno lavorato sodo per un repentino rilascio. La beta Android 10 per il Samsung Galaxy Note 9 aveva di fatti compiuto nelle ultime settimane dell'anno dei veri e propri passi da gigante, lasciando dunque presagire il felice epilogo software. Per quanto l'update non sia arrivato entro la fine del 2019, ha fatto la sua apparizione proprio in queste prime ore del 2020, lasciando i possessori del device piacevolmente colpiti. Il Samsung Galaxy Note 9 riceve dunque Android 10 nella forma del pacchetto con build N960FXXU4DSLB. Come comunica anche il sito specializzato SamMobile, la prima distribuzione in Europa del major update sta riguardando la Germania. ... Leggi la notizia su optimaitalia

