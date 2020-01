Gianluigi Paragone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle, formato da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone ha espulso il senatore Gianluigi Paragone. Una notizia che sarebbe già stata comunicata all'interessato. Il voto contrario alla legge di Bilancio è tra le motivazioni per la sanzione disciplinare presa dall'organo del M5s. Secondo quanto apprende l'AGI, inoltre, a Paragone è stato contestato di essersi astenuto nel voto sulle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte. Il senatore ha presentato al Collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle una memoria difensiva, che è stata però giudicata insufficiente per evitare l'espulsione. Il testo difensivo di Paragone non è stato valutato idoneo a superare le contestazioni rivolte al senatore. Leggi la notizia su agi

