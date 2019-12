Salvini studia per diventare premier: “Stare all’opposizione mi sta servendo” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il leader della Lega, Matteo Salvini, pensa al futuro e studia per diventare il prossimo inquilino di Palazzo Chigi: "Decideranno gli elettori appena verrà data loro la parola. Io non ho rimpianti e sto studiando da premier. Questo periodo all’opposizione mi sta servendo molto". Poi un attacco a Giuseppe Conte: "È schizofrenico". Leggi la notizia su fanpage

NatMarmo : @GiuseppeCorini @bravimabasta Studia e documentati. Tanto sempre Renzi vi dovrà salvare dalla dx. Non è per voi lot… - LaComparessa : @graz5858 Tipica risposta di un cretino. Ma vabbè, parte seconda. Studia nel 2020, non seguire Salvini. - CanioA : RT @Scalalexandra: Salvini studia da #Premier!!! ?????????? Su #M5S: 'Alle prossime Regionali spariranno' Su #Conte: ' È uno schizofrenico' ????????… -