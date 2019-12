Nintendo Labo e Pokémon Quest insieme per creare i Toy-Con di Pikachu, Eevee e Bulbasaur (Di martedì 31 dicembre 2019) Attraverso la rivista giapponese Yochien, Nintendo ha annunciato che presto arriverà una colLaborazione tra Nintendo Labo e Pokémon Quest.Per quelli che potrebbero non ricordare, Pokemon Quest è un gioco free-to-play con grafica a blocchi, simile a Minecraft, pubblicato nel 2018. Per quanto riguarda Nintendo Labo è stato anch'esso pubblicato nel 2018 nella forma di kit che consentono di costruire diversi oggetti in cartone resistente e che vanno poi ad interagire con Nintendo Switch ed i suoi Joy-Con.Sempre secondo la rivista, i kit Labo dedicati a Pokémon Quest arriveranno, almeno in Giappone, per marzo del prossimo anno. Attualmente sarebbero tre i Toy-Con disponibili per l'assemblaggio e che raffigurano i Pokémon più amati dai giocatori, ovvero Pikachu, Bulbasaur ed Eevee. Di seguito potete dare uno sguardo all'immagine che raffigura Questa colLaborazione.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

