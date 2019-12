Palermo: Questore Cortese, ‘città con luci e ombre, ma fatti tanti passi avanti’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – “Palermo rimane ancora una città con luci e ombre”. Lo ha detto il Questore di Palermo renato Cortese durante i tradizionali scambi di auguri di fine anno con la stampa. “Una città con le problematiche che tutti conosciamo, che viene da un passato assai turbolento, quindi ogni volta che si accendono delle luci noi le apprezziamo con tanto entusiasmo, però nessuno dimentica la storia criminale di Palermo, da dove proviene questa città, quali sono state le dinamiche mafiose che fino a 15 anni fa l’hanno insanguinata. Sono stati fatti tanti passi avanti. Noi siamo pronti a vedere in positivo il bello che sta emergendo sempre di più, ma ciò non toglie che ci sono sempre ombre e contraddizioni che permangono”. E parlando dell’omicidio del Cep dice: “E’ stato un errore di persona, ma questo omicidio non ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

