Nissa, ex presidente e ad via da Tokyo

L'exe ad del grupponRenault,Carlos Ghosn, che si trovava ai domiciliari ain attesa di processo per frode industriale e fiscale, è arrivato a Beirut, in Libano. Non è chiaro se Ghosn abbia viaggiato in violazione di un ordine di arresti domiciliari in Giappone o se sia stato raggiunto un accordo per la sua libaraziozione, riporta France 24. Da altre fonti la notizia che la Procura distarebbe indagando sulla partenza di Ghosn.(Di martedì 31 dicembre 2019)