Governo: Marcucci, ‘quota 100 e Rdc eredità Salvini’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Quota 100 e reddito di cittadinanza sono un’eredità del Governo con Salvini. Il primo provvedimento, particolarmente ingiusto verso i giovani, scade comunque nel 2021, il reddito di cittadinanza sta andando peggio delle peggiori previsioni. Possono anche non essere in agenda revisioni immediate, ma è sicuramente il tempo di iniziare a valutare”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.‘Non abbiamo toccato quota 100 per garantire la certezza delle leggi-sottolinea- ma tutti sono consapevoli dei suoi limiti enormi- sottolinea- quanto al reddito di cittadinanza, basta valutare i fatti. Come misura contro la povertà non funziona, andrà completamente rivisto. Continuo a pensare che la povertà si combatta con provvedimenti sociali e di reale aiuto al lavoro, e non con ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

